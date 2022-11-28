«مستقبل وطن» يبحث الاستعدادات النهائية لأقوى مسابقة أوائل الطلبة (صور)

شهدت أروقة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء الاثنين، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة في نسختها الثانية، والتي تعد أقوي مسابقة تعليمية.

جاء ذلك بحضور أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم بالحزب، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم، والسادة أمناء التعليم بالمحافظات.

وخلال اللقاء، تم وضع اللمسات النهائية للأمور التنظيمية، والتأكيد على الأهداف المرجوة من المسابقة، وتوفير اللوجستيات اللأزمة.

ومن المقرر، أن تنطلق فعاليات النسخة الثانية اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 1 ديسمبر 2022.

ونظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، الاثنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

بدأت أمانة تنمية الموارد بقسم النزهة، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عدد كبير من البطاطين على أهالي منطقة النزهة الأكثر احتياجا والغير قادرين، لمواجهة برد الشتاء القارس، وفي سياق متصل قامت الأمانة بتوزيع الهدايا على الأطفال في دائرة القسم احتفالاً بأعياد الطفولة.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة قسم الطالبية، معرضًا تحت شعار "شتاء بلا برد" تم فيه عرض 2000 قطعة ملابس شتوية بالمجان للفئات الأكثر احتياجًا.

كما واصلت أمانة مركز أطفيح، قوافلها الطبية بإطلاق القافلة الطبية المجانية رقم 343 بقرية الكداية وشهدت القافلة التي شملت تخصصات الرمد والباطنة والجهاز الهضمي والأطفال والتحاليل الطبية إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية والقرى المجاورة.



كما استجابت أمانة مدينة الشيخ زايد، لإستغاثة إحدى أولياء الأمور بالمدينة لإجراء عملية جراحية دقيقة لنجلها إثر تعرضه لحادث، حيث أعلنت الأمانة تكفلها بحجز مكان للطفل بمستشفى القصر العيني الفرنساوي والتبرع بمبلغ 30 ألف جنيه لإجراء العملية الجراحية.