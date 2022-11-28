وزير السياحة يبحث مع نظيرة السعودي سبل تنفيذ البرامج التسويقية المشتركة

استهل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، لقاءاته الرسمية بعقد لقائين مع كل من وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وزيرة الدولة للسياحة بالبرتغال السيدة Rita Marques، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والبرتغال في مجال السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في اجتماعات القمة الثانية والعشرين للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC التي تُقام تحت عنوان "السفر لمستقبل أفضل" خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر.

وخلال لقائه مع وزير السياحة السعودي بحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات، ولاسميا السياحة والآثار، كما تم مناقشة تنفيذ برامج تسويقية مشتركة بين البلدين تستهدف الأسواق البعيدة والتعاون بصورة أكبر لإعداد خطة تدريب وبرنامج عمل مشترك لعام ٢٠٢٣ للعاملين بالقطاع السياحي والفندقي.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة حرصه على تنسيق آليات العمل بين البلدين لخلق مزيداً من فرص التعاون من خلال تنظيم برامج سياحية مشتركة، لافتًا إلى أهمية استمرار العمل بين الفرق الفنية من الجانبين في سبيل وضع المقترحات والاستعداد لعقد اجتماعات لمناقشتها خلال الفترة القليلة القادمة.

كما أكد وزير السياحة السعودي على أهمية التعاون بين مصر والسعودية لتنمية حركة السياحة الوافدة إلى إقليم الشرق الأوسط بما يساهم في حصول الإقليم على نصيبه العادل من حركة السياحة العالمية.

وتناول اللقاء الثاني مع وزيرة الدولة للسياحة بالبرتغال فيليب سيلفا، مدير مجلس السياحة الوطني بالبرتغال، بحث تعزيز سبل التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة من دولة البرتغال إلى مصر، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة المنظومة السياحية والاستفادة من خبرات دولة البرتغال في هذا المجال ولاسيما في قطاع الضيافة والفندقة، كما تم بحث سبل تفعيل الشراكة في مجال التدريب السياحي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين.

حضر اللقاءان يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، محمد محمود فهمي مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.