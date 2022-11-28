الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة: إذاعة مباريات مونديال قطر 2022 لطلاب المدن الجامعية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، عن إذاعة مباريات كأس العالم لطلاب المدن الجامعية بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية بمنطقة “بين السرايات”.

وأوضح “الخشت”، أنه من المقرر فتح قاعة المشاهدة أمام طلاب الجامعة طوال اليوم لمشاهدة مباريات كأس العالم، مشيرًا إلى أن القاعة تتسع لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض كبيرة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة،  بتجهيز قاعة المشاهدة والتي تم تجديدها ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، والاشتراك في القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، منوهًا أن طلاب الجامعة يمكنهم الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.

وفي سياق آخر، أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، عن سداد المصروفات الدراسية لعدد 12077 طالب وطالبة تجاوزت سبعة مليون جنيه تم صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي، ووفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

الاقتصادية العالمية أعمال تطوير التوسع في الخدمات التكافل الاجتماعي الدكتور محمد عثمان الدكتور محمد عثمان الخشت

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تحرير القاهرة الخديوية

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