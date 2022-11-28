نائب محافظ بنى سويف يناقش سبل الإسراع فى أعمال الرصف بمشروعات «حياة كريمة»

وجه الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار التنسيق بين الأطراف المعنية بتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" ومتابعة معدلات التنفيذ، والتواصل المباشر والمرور الميداني، وعدم الاعتماد على التقارير المكتبية، توفيراً للوقت والجهد، خاصة مع أهمية المبادرة، وعدم السماح بأي تأخير غير مبرر في هذا الملف الحيوي الذي يهدف إلى الارتقاء بكافة النواحي الحياتية للمواطنين، من خلال مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم في المناحي.

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ اجتماعاً، لمناقشة ومراجعة الطرق التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، تمهيدًا للبدء في رصفها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، وذلك بحضور د.محمد جبر معاون المحافظ والمنسق العام للمبادرة ببني سويف والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ومسئولي الطرق.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الإجمالي لعدد الطرق الجاهزة للرصف، حيث أشار رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى وجود 11 طريقاً جاهزة للرصف بجانب 9 طرق أخرى تتضمن أجزاء وأطوال جاهزة للرصف، وخالية من أية أعمال تنفيذية تعوق أعمال الرصف.

وأكد د.عاصم سلامة، نائب المحافظ على تنفيذ توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بأهمية استمرار التنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لسرعة البدء في أعمال الرصف، والانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالمرحلة الحالية خلال المواعيد المقررة، ووفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها، لتعظيم الاستفادة من المبادرة، وتعود بالنفع على المواطنين.