محافظ بني سويف يناقش مقترح لتصنيع النباتات الطبية والعطرية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، بمجموعة من المستثمرين، لبحث مشروع تقدمت به المجموعة للاستثمار في مجال النباتات الطبية والعطرية على مساحة تتراوح ما بين 10 - 15 فداناً، لإقامة مشروع زراعي صناعي القائم على تلك النباتات، بغرض التصدير

وأكد المستثمرون أن اختيار بني سويف لتنفيذ المشروع يأتي نظراُ لعدد من الأسباب ، منها الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة في هذا المجال والتقدم في مجالات الزراعة والصناعة والطرق بصفة خاصة في محافظة بني سويف، وبشكل عام في صعيد مصر، بجانب أن المناخ التنفيذي بالمحافظة يساعد ويحفز على ذلك، حيث إن المعلومة متاحة وفق رؤية تنموية مُعلن عنها، وذلك يعتبر شكلاً إدارياً مميزاً على مستوى الإدارة المحلية.

ناقش المحافظ تفاصيل المشروع من حيث الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني والمالي للمشروع وغيرها من الجوانب، مشيراً إلى أن بني سويف تمثل من 45 إلى 65 % من إجمالي صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وأنه يتم حالياً تنفيذ خطوات جادة للبدء في إقامة مدينة زراعية صناعية على مساحة 147 فداناً، والتي حصلت على موافقة القيادة السياسية وتدعم الحكومة خروجها إلى حيز التنفيذ.

ونوه المحافظ عن المقومات التي تتمتع بها حالياً محافظة بني سويف ، وجعلتها قبلة للاستثمار ، حيث تمتلك شبكة طرق نوعية تربط المحافظة ببعضها وتفتح لها آفاقاً نحو الموانئ ، وكذا التكامل مع المحافظات المجاورة ، بجانب المشروعات القومية الأخرى في الطاقة والإنتاج والصناعة ، وتواجد كبريات المصانع والشركات العالمية على أرض بني سويف وغيرها من المقومات التي أصبحت مورداً استثمارياً واعداً

كلف المحافظ باستعراض الفرص المتاحة والتنسيق مع الإدارة العامة لأملاك الدولة ، بجانب وضع تصور عملي للسير في مسارين بالتوازي ، الأول : اختيار الموقع المناسب للمشروع المقترح ، والمسار الثاني: إجراء التنسيقات والترتيبات اللازمة مع الوزارات والجهات ذات الصلة لطرح البدائل المناسبة وتسهيل الإجراءات المطلوبة

حضر اللقاء د.ممتاز حجاب عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية، الدكتور صبري صلاح الدين وكيل معهد النباتات الطبية والعطرية، المهندس شريف فوزي عضو مجلس إدارة المصريين ، ومديرة الاستثمار سلمى فتحي.