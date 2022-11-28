الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الغربية يحذر من بيع مشروبات الطاقة داخل المقصف (صور)

تعليم الغربية
تعليم الغربية
ads

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة سبطاس للتعليم الأساسي، ومدرسة الفصل الواحد بسبطاس، وكفر طرنة للتعليم الأساسي.

04d64300-d9c1-430d-8070-84fb7ae5ddac

وخلال المتابعة بمدرسة سبطاس للتعليم الأساسي، شدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة نظافة المدرسة وبخاصة بعد فترة الفسحة، وبعد انتهاء اليوم الدراسي، كما شدد على عدم استخدام العصا والعقاب البدني داخل المدرسة، ووجه بضرورة عمل لوحة إعلانات بمدخل المدرسة، والاهتمام بتفعيل حصص المشاهدة، كما وجه بضرورة جذب الطلبة من خلال تنفيذ دوري لفصول المدرسة، وتنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي. 

d61fe9aa-3ce9-4b7a-99ea-12d2eee43ec1

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري مدرستي الفصل الواحد بسبطاس، وسبطاس للتعليم الأساسي. 

c3fe2b00-9851-4c9f-b0c2-023a9e87dcc7

وفي مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي، أشاد وكيل الوزارة بانضباط المدرسة ونظافتها، وحسن سير العملية التعليمية، ووجه بضرورة تنفيذ مسابقات لجذب طلبة المدرسة، وتنظيم دوري رياضي بين الفصول، كما وجه بضرورة التسجيل الالكتروني للغياب بصفة دورية، وإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم إذا تكرر ذلك. 

وشهد وكيل الوزارة حصة العلوم بفصل ٥/١، كما شهد حصة للتربية الفنية فى فصل 2/1، حيث تم رسم لوحات فنية عن مبادرة اتحضر للأخضر وتغيير المناخ، مؤكدا على استخدام الاستراتيجيات الحديثة والمواقف التعليمية داخل الفصول، كما شهد أيضا حصة للغة العربية بفصل 1/1، وخلال تواجده بمعمل العلوم أثناء المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لـ رزقة عبد الرازق، معلم العلوم بالمدرسة وإبراهيم نجيب، مدير المدرسة. 

13ae6502-5cd5-481c-ab86-fa12eac8be45

في ختام الجولة بمدارس اليوم، حذر وكيل الوزارة، جميع المدارس من بيع مشروبات الطاقة داخل المقصف، وكذلك حظر بيع أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرا على صحة أبنائنا الطلاب، تنفيذا للكتاب الدوري الوارد من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (49) بتاريخ 21/11/2022.

من ناحية أخرى، توجه وكيل الوزارة لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بمدرسة الشهيد محمد سمير إدريس الرسمية للغات، حيث اطمأنّ إلى سير العمل وفقا للمخطط الزمني. 

وكيل وزارة التعليم بالغربية يحذر من بيع مشروبات الطاقة داخل المقصف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام العملية التعليمية النشاط الرياضي سير العملية التعليمية من بيع مشروبات الطاقة داخل المقصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

أسرة الشاب المقتول على يد ابن عمه في الفيوم: «عايزين حق ابننا» (فيديو)

تحديثات.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء نهاية 28/11/2022

«الإبداع من منصات الحكم».. رؤساء جمهوريات يكتبون الروايات

«حكاية أكلة مونديالى».. جولة داخل مطبخ راقصى السامبا البرازيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم