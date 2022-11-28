وكيل تعليم الغربية يحذر من بيع مشروبات الطاقة داخل المقصف (صور)

تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة سبطاس للتعليم الأساسي، ومدرسة الفصل الواحد بسبطاس، وكفر طرنة للتعليم الأساسي.

وخلال المتابعة بمدرسة سبطاس للتعليم الأساسي، شدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة نظافة المدرسة وبخاصة بعد فترة الفسحة، وبعد انتهاء اليوم الدراسي، كما شدد على عدم استخدام العصا والعقاب البدني داخل المدرسة، ووجه بضرورة عمل لوحة إعلانات بمدخل المدرسة، والاهتمام بتفعيل حصص المشاهدة، كما وجه بضرورة جذب الطلبة من خلال تنفيذ دوري لفصول المدرسة، وتنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمديري مدرستي الفصل الواحد بسبطاس، وسبطاس للتعليم الأساسي.

وفي مدرسة كفر طرنة للتعليم الأساسي، أشاد وكيل الوزارة بانضباط المدرسة ونظافتها، وحسن سير العملية التعليمية، ووجه بضرورة تنفيذ مسابقات لجذب طلبة المدرسة، وتنظيم دوري رياضي بين الفصول، كما وجه بضرورة التسجيل الالكتروني للغياب بصفة دورية، وإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم إذا تكرر ذلك.

وشهد وكيل الوزارة حصة العلوم بفصل ٥/١، كما شهد حصة للتربية الفنية فى فصل 2/1، حيث تم رسم لوحات فنية عن مبادرة اتحضر للأخضر وتغيير المناخ، مؤكدا على استخدام الاستراتيجيات الحديثة والمواقف التعليمية داخل الفصول، كما شهد أيضا حصة للغة العربية بفصل 1/1، وخلال تواجده بمعمل العلوم أثناء المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لـ رزقة عبد الرازق، معلم العلوم بالمدرسة وإبراهيم نجيب، مدير المدرسة.

في ختام الجولة بمدارس اليوم، حذر وكيل الوزارة، جميع المدارس من بيع مشروبات الطاقة داخل المقصف، وكذلك حظر بيع أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات أو تمثل خطرا على صحة أبنائنا الطلاب، تنفيذا للكتاب الدوري الوارد من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم (49) بتاريخ 21/11/2022.

من ناحية أخرى، توجه وكيل الوزارة لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بمدرسة الشهيد محمد سمير إدريس الرسمية للغات، حيث اطمأنّ إلى سير العمل وفقا للمخطط الزمني.