كشف مراد ياكين، المدير الفني لـ سويسرا، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة البرازيل، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم “ قطر 2022”.

موعد مباراة سويسرا والبرازيل في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة سويسرا والبرازيل في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX 1.

تشكيل سويسرا أمام البرازيل في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل سويسرا أمام البرازيل في كأس العالم 2022، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: مانويل أكانجي - نيكو إيلفيدي - ريكاردو رودريجيز - سيلفان فيدمر

خط الوسط: جرانيت تشاكا - ريمو فريلير - فابيان ريدر

خط الهجوم: جبريل سو - روبن فاراجاس - بريل إمبولو

تشكيل البرازيل.. فريد وميليتاو يعوضان نيمار ودانيلو أمام سويسرا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدر ميليتاو، تياجو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، باكيتا

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، ريتشارليسون، رافينيا