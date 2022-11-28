إيطاليا: لا مؤشرات لانتهاء الحرب الأوكرانية والوضع يزداد تعقيدًا

اعتبرت إيطاليا، اليوم الإثنين، أنه لا مؤشرات على نهاية الحرب الأوكرانية- الروسية، التي اندلعت قبل تسعة أشهر.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في مقابلة مع صحيفة «ليبرو» الإيطالية: "لا يوجد مؤشرات على نهاية الحرب الروسية على أوكرانيا، التي اندلعت في 24 فبراير الماضي".

وأضاف: "الوضع يزداد تعقيدًا في أوكرانيا، ولا أرى أي بوادر لتهدئة النزاع المسلح".

وتابع: "نحن جميعًا ملتزمون بإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة سلام، دون الاستغناء عن الدفاع عن استقلال أوكرانيا".

وأردف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "نناضل من أجل إبقاء ممر السلام مفتوحا، وهي عملية لا يمكن فصلها عن دعم أوكرانيا".

توقعات

وفي وقت سابق اليوم، لفت مسئولون أوكرانيون إلى أنهم يتوقعون سلسلة جديدة من الضربات الروسية هذا الأسبوع، بعدما استهدفت الضربات السابقة منشآت حيوية وتسببت بانقطاع المياه والكهرباء لا سيّما في العاصمة كييف.

وجاء هذا التحذير في وقت يجري وزراء خارجية دول أوروبية زيارات مفاجئة إلى كييف للتعبير عن دعمهم لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ناتاليا جومنيوك، في تصريحات للتليفزيون الأوكراني، الإثنين: "من المرجّح جدًا أن يشهد مطلع الأسبوع هكذا هجوم"، مشيرة إلى ظهور سفينة صواريخ روسية في البحر الأسود.

وأضافت: "إنها حاملة صواريخ سطح تحمل ثمانية صواريخ من نوع كاليبر. هذا يشير إلى أن هناك استعدادات جارية".

ووفق البحرية الأوكرانية، هناك حاليًا 11 سفينة حربية روسية، منها حاملة الصواريخ هذه في البحر الأسود قبالة أوكرانيا، بالإضافة إلى عدة سفن حربية أخرى في بحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط، بما مجموعه 76 رأسًا حربيًا يمكن سحبها.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد حذّر من جهته، في خطاب عبر الفيديو الأحد، من أن "الأسبوع المقبل قد يكون صعبًا مثل الأسبوع الماضي" الذي شهد قصفًا روسيًا تسبب بانقطاع التيار الكهربائي فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا.

وأضاف: "قواتنا الدفاعية تستعدّ.. الدولة بأسرها تستعدّ.. نطرح جميع السيناريوهات، بما في ذلك مع شركاء" غربيين، داعيًا الأوكرانيين إلى الالتفات إلى التنبيهات المضادة للطائرات.

وتحدّث عن وضع "صعب جدًا" على الجبهة، لا سيّما في منطقة دونيتسك في الشرق، حيث تتركّز المعارك منذ انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون في الجنوب.