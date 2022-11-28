انخفاض درجات الحرارة.. «الأرصاد» تُعلن خريطة سقوط الأمطار خلال أسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس ويساهم في انخفاض درجات الحرارة، ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد مع تقدم الوقت.

وبالنسبة لخريطة سقوط الأمطار خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، حتى الأحد المُقبل 4 ديسمبر؛ فقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على بعض المناطق على فترات متقطعة، مع فرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وتابعت الهيئة في بيان لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأسبوع الحالي قد يشهد تقلبات جوية مُثيرة، خاصة في الأيام الأول من شهر ديسمبر، مع زيادة البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

ونصحت الهيئة المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

وفيما يلي تفاصيل خريطة سقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال أسبوع:

الثلاثاء 29 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (بنسبة حدوث 50% تقريبًا)، على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 30 نوفمبر:

شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة (بنسبة حدوث30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب- شلاتين) على فترات متقطعة.

من الخميس إلى السبت 3 ديسمبر:

شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 4 ديسمبر: