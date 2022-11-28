الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. غانا يضرب كوريا الجنوبية بثنائية مباغتة

محمد ساليسو
محمد ساليسو
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تقدم منتخب غانا على نظيره كوريا الجنوبية في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، بهدف دون رد.

وفرض منتخب كوريا الجنوبية استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول، ونظم ضغطًا على دفاعات المنتخب الغاني من أجل تسجيل هدف مبكر فيما اعتمد منتخب غانا على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لاستغلال تقدم لاعبي كوريا الجنوبية.

أول 20 دقيقة من أحداث الشوط الأول شهدت انحصار اللعب في منتصف ملعب منتخب غانا، ومحاولات عديدة من لاعبي كوريا الجنوبية لتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 24، سجل محمد ساليسو الهدف الأول لمنتخب غانا من ركلة حرة نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء، وفشل دفاع كوريا الجنوبية في إبعاد الكرة من المنطقة وحولها ساليسو بقدمه في المرمى.

وتطور الأداء الهجومي لمنتخب غانا في الدقائق التالية، وتقدموا لضغط دفاعات منتخب كوريا الجنوبية من أجل تسجيل الهدف الثاني.

وأضاف محمد قدوس الهدف الثاني لمنتخب غانا في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية نفذها جوردان آيو من الجانب الأيسر للملعب وخلف دفاعات كوريا ولمسها قدوس برأسه لتسكن الشباك على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات من لاعبي منتخب كوريا الجنوبية لتسجيل هدف تقليص الفارق، وأرسل تشانج هون كون تسديدة قوية بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 37، واعتلت الكرة العارضة.

وضغط لاعبو منتخب كوريا خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، في ظل تراجع لاعبي غانا للدفاع وحرمان رفاق سون من تسجيل هدف تقليص الفارق.

لاعبو منتخب كوريا الجنوبية خلقوا 4 محاولات خلال الشوط الأول لم تصل أي منها بتسديدة للمرمى؛ فيما سدد لاعبو غانا كرتين على المرمى من محاولتين فقط.

واستحوذ منتخب كوريا الجنوبية على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 54%، مقابل 46% لصالح لاعبي منتخب غانا.

منتخب غانا كوريا الجنوبية مباراة كوريا الجنوبية وغانا كأس العالم قطر 2022

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