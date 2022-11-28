الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالسلام

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
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أمرت نيابة السلام بتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى العشرين بالمحور الجديد بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص لبيان الأسباب وكتابة تقرير مفصل بها.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري العشرين بالمحور الجديد في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى العشرين بالمحور الجديد في مدينة السلام، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نيابة السلام لجنة فنية المرور انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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