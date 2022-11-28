تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالسلام

أمرت نيابة السلام بتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى العشرين بالمحور الجديد بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص لبيان الأسباب وكتابة تقرير مفصل بها.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري العشرين بالمحور الجديد في مدينة السلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى العشرين بالمحور الجديد في مدينة السلام، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.