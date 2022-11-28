الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة اللاتينية: يجب على كل فم أن ينشد أنشودة الاستعداد للقاء الرب

الكنيسة
الكنيسة
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تحتفل الكنيسة اللاتينية بأول أيام أسبوع زمن المجيء.

ووفقا لهذه المناسبة القت الكنيسة عظكة احتفالية قالت خلالها يقول الانجيل في ذَلِكَ ٱلزَّمان، دَخَلَ يَسوعُ كَفَرناحوم، فَدَنا مِنهُ قائِدُ مائَةٍ يَتَوَسَّلُ إِلَيه. فَيَقول: «يا رَبّ، إِنَّ عَبدي مُلقًى عَلى ٱلفِراشِ في بَيتي مُقعَدًا يُعاني أَشَدَّ ٱلآلام». فَقالَ لَهُ: «أَأَذهَبُ أَنا لِأَشفِيَهُ؟» فَأَجابَ قائِدُ ٱلمائَة: «يا رَبّ، لَستُ أَهلًا لِأَن تَدخُلَ تَحتَ سَقفي، وَلَكِن يَكفي أَن تَقولَ كَلِمَةً فَيَبرَأَ عَبدي. فَأَنا مَرؤوسٌ وَلي جُندٌ بِإِمرَتي أَقولُ لِهَذا: اذهَب! فَيَذهَب. وَلِلآخَر: تَعال! فَيَأتي. وَلِعَبدي: إِفعَل هَذا! فَيَفعَلُهُ». فَلَمّا سَمِعَ يَسوعُ كَلامَهُ أُعجِبَ بِهِ، وَقالَ لِلَّذينَ يَتبَعونَهُ: «ٱلحَقَّ أَقولُ لَكُم: لَم أَجِد مِثلَ هَذا ٱلإيمانِ في أَحَدٍ مِنَ إِسرائيل. أَقولُ لَكُم: سَوفَ يَأتي أُناسٌ كَثيرونَ مِنَ ٱلمَشرِقِ وَٱلمَغرِب، فَيُجالِسونَ إِبراهيمَ وَإِسحَقَ وَيَعقوبَ عَلى ٱلمائِدةِ في مَلَكوتِ ٱلسَّمَوات.

لذا فيا ايها المؤمن الحقيقيّ، كن مستعدًّا للذهاب إلى لقاء الربّ! كن مستعدًّا ليس فقط لتفتح له عندما يأتي ويقرع الباب، بل اذهب للقائه بفرح  وابتهاج فيما لا يزال بعيدًا، وبثقة تامّة ليوم الدينونة، وصلِّ من كلّ قلبك كي يأتي ملكوته... وليكن فمك قادرًا على أن يُنشد: "قلبي مستعدّ يا الله، قلبي مستعدّ!"...

وأنت، يا ربّ، تعال إلى لقائي، أنا الذاهب إلى أمامك! فرغم كلّ جهودي، لن أتمكّن من الارتقاء إلى مستواك إلاّ إذا انحنيتَ ومددت يمينك لِعمل يديك. فتعالَ إلى لقائي وانظر إن كان فيّ سبيل سوء: وإن وجدتَ فيّ سبيل سوء أجهلُه، أَبعِده عنّي وارحمني، وقُدني في الطريق الأبديّ، أي المسيح، لأنّه هو الطريق حيث نسير، والأبديّة حيث سَنَصِل، طريق طاهر ومَسكِن مبارَك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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