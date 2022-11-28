أستاذة علاج الأورام تكشف فوائد الأوانى الفخارية على صحة الإنسان

كشفت الطبيبة نهال المشد، أستاذة علاج الأورام بجامعة طنطا، فوائد الأواني الفخارية على صحة الإنسان.

وقالت «المشد» إن الأواني الفخارية تظل صحية ما دامت من الطبيعة ولم يتم طلاؤها من الخارج، خصوصًا أنها مُصنّعة من الطين، مضيفة أن الطلاء اللامع الذي يكسبها شكلًا جميلًا له أضرار بالغة على الصحة.

وأشارت، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، إلى أن استخدام الفخار في طهي الطعام يُحافظ على قيمته الغذائية، لأنه لا يتفاعل مع الغذاء مثل أواني "الألومنيوم".

كما نصحت أستاذة علاج الأورام بجامعة طنطا بشراء الفخار غير المطلي، والذي يكون نفس لون الطين أو الطمي، خصوصًا القادم من محافظة أسوان، إذ يُعد من أفضل أنواع "الفخار" صحيًا.

وأشارت إلى أنه في أثناء شراء الأواني الفخارية يجب فحصها بشكل جيد والبحث عن أي شقوق أو ثقوب.