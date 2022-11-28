الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لشاب بتهمة تهديد فتاة وابتزازها لطلب مبلغ مالى بالشرقية

حبس متهمين
حبس متهمين
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ بتهمة تهديد فتاة وابتزازها بنشر صور ومقاطع فيديو بالشرقية في القضية رقم 13469 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة فاقوس، المقيدة برقم 933 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

 بداية أحداث الواقعة عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لأنه في تاريخ سابق على المحضر بدائرة مركز شرطة فاقوس، هدد المجني عليها، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة في المنوفية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإفشاء أمور وصور شخصية لها، وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب مبلغ مالي.

محكمة جنايات الزقازيق شاب السجن المشدد الزقازيق المستشار أحمد محمد الشهاوى

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وائل لطفي

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