محافظ أسوان يوجه بالإسراع معدلات التنفيذ في مشروعات «حياة كريمة»

اجتمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باللواء نهاد فاروق رئيس جهاز التعمير لقطاع جنوب الصعيد، وتضمن محور الاجتماع الإسراع بمعدلات التنفيذ طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، ودفع العمل بالمشروعات الجارية التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وتناول الاجتماع استعراض نسب تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتى يساهم الجهاز فى تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية ،وتتضمن إنشاء 62 مجمعا خدميا وزراعيا تتراوح نسب تنفيذهم بين 98 % إلى 92 %، بجانب العديد من المشروعات الأخرى.

- نسابق الزمن لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية

وقال محافظ أسوان إننا نسابق الزمن لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لمواجهة التحديات، وإقتحام العقبات والمعوقات والتي من أبرزها بعد المسافات، وأيضاً صعوبة التضاريس وطبيعة الأرض الصخرة، فضلاً عن إختيار نوعية العمالة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بإعطاء الأولوية لشباب المحافظة للعمل فى هذه المشروعات والمشاركة في هذه الملحمة الوطنية غير المسبوقة، داخل 39 قرية رئيسية و 116 قرية فرعية و 380 نجع وكفر وتابع.

- مشروع "ممشى أهل مصر"

وطالب "عطية" بالإسراع فى معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى والتى من بينها مشروع " ممشى أهل مصر " والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقي الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم بواسطة جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وأيضاً الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان منها تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش الجديد والذى يصل طوله إلى 9 كم حيث جارى تنفيذ أعمال التوسعة للطريق بنسبة 30 %.

وتابع يشمل عمل حوائط ساندة بطول 4 كم، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 مترا. وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 75 % من مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة 600 مليون جنيه وذلك بنظام البلاطات الخرسانية لتحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة ، فضلاً عن التخطيط لعمل طرق فرعية تربط هذا الطريق بحى الصداقة الجديدة بطول 1200 متر ، وكذا خلق محور مروري آخر يربط نفس الطريق بمنطقة الكسارة بالجوزيرة بطول 6 كم.

ولفت إلى أنه فى نفس الوقت تم إنهاء نسبة 90 % من مشروع إعادة تأهيل نفق السد العالى شرق بتكلفة 11.2 مليون جنيه حيث سيتم تنفيذ جداريات جمالية ، مع توسعة الطريق المؤدي لمدخل النفق ليتناسب مع عرض النفق .