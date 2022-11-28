النقض تقضى بإلغاء المؤبد لـ4 أشقاء فى اتهامهم بالقتل العمد

قضت دائرة الأحد بمحكمه النقض، بقبول طعن 4 متهمين على حُكم سجنهم بالمؤبد وتخفيف الحُكم إلى 10 سنوات.

وفي تصديها للموضوع، عدَّلت النقض اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الموجهة للمتهمين إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت، وبراتهم من اتهامات الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه. بإلغاء حُكم المؤبد لأربعة متهمين

كانت النيابة أحالت المتهمين ميلاد بهنان زكي وأشقائه "رأفت ونصر وشوكت" في القضية رقم 1638 لسنة 2018، للجنايات باتهامات القتل العمد للمجني عليه سمير غرزي بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش تجاهه والشروع في قتل والده وإحداث عاهة مستديمة به وإحراز سلاح ناري وسلاح أبيض دون ترخيص، وعاقبتهم المحكمة بالمؤبد فطعنوا على الحكم أمام النقض.