الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النقض تقضى بإلغاء المؤبد لـ4 أشقاء فى اتهامهم بالقتل العمد

محكمه النقض
محكمه النقض
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قضت دائرة الأحد بمحكمه النقض، بقبول طعن 4 متهمين على حُكم سجنهم بالمؤبد وتخفيف الحُكم إلى 10 سنوات.

وفي تصديها للموضوع، عدَّلت النقض اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الموجهة للمتهمين إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت، وبراتهم من اتهامات الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه. بإلغاء حُكم المؤبد لأربعة متهمين

كانت النيابة أحالت المتهمين ميلاد بهنان زكي وأشقائه "رأفت ونصر وشوكت" في القضية رقم 1638 لسنة 2018، للجنايات باتهامات القتل العمد للمجني عليه سمير غرزي بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش تجاهه والشروع في قتل والده وإحداث عاهة مستديمة به وإحراز سلاح ناري وسلاح أبيض دون ترخيص، وعاقبتهم المحكمة بالمؤبد فطعنوا على الحكم أمام النقض.

محكمة النقض طعن المؤبد النقض القتل العمد

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