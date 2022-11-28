الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يكلف وفدًا لاستقبال بعثة منتخب الملاكمة بمطار القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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كلف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا من الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر للملاكمة بعد وصولها إلى مطار القاهرة الدولى بعد ختام منافسات بطولة العالم للشباب، والتي أقيمت في إسبانيا فى الفترة من ١٤- ٢٦ نوفمبر الجارى.

وحصل اللاعب عمر خالد، لاعب منتخب مصر للملاكمة، على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 92 كجم في بطولة العالم للشباب بإسبانيا، فى إنجاز رياضى للملاكمة المصرية.

كان فى استقبال البعثة الدكتور ماهر الغريب، مدير عام الحافز والتكريم بوزارة الشباب والرياضة، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، ويوسف بن علي الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للملاكمة وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، والدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور أسامة صادق، مدير العلاقات العامة باللجنة الأوليمبية المصرية، وإسلام حسن، من إدارة المراسم بوزارة الشباب والرياضة.

ترأس بعثة المنتخب العميد أحمد فاروق، نائب رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، وضمت قائمة المنتخب كلًا من: "عبدالله سعيد وزن 54 كجم، وأحمد محمد هيكل 63.5 كجم، ومحمد حسام 66 كجم، وتميم محمد نعيم 86 كجم، وعمر خالد 92 كجم"، ويقود منتخب مصر فنيًا الكابتن "شريف هزاع".

اللجنة العلمية العليا تناقش تطورات المشروع القومى للموهبة 

عقدت اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة اجتماعًا بالمركز الأوليمبى بالمعادي؛ لمناقشة عدة موضوعات متعلقة ببرامج الوزارة فى اكتشاف ورعاية المواهب، وذلك برئاسة الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة، وحضور مجموعة من الأعضاء.

ناقشت اللجنة آخر التطورات المتعلقة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ونتائج اختبارات اختيار المُعد النفسي، والتى تم إجراؤها لضم مُعدين نفسيين للمشروع القومى للموهبة فى ضوء الحرص على تطوير المشروع بشكل مستمر وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

كما تناول اجتماع اللجنة بحث مستجدات مشروع "ستارز أوف إيجيبت"، الذى تنفذه الوزارة لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، إضافة إلى التطرق للاستعدادات الجارية لانطلاق  مشروع العمالقة لكرة اليد، وكذا موقف لاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي برياضة رفع الأثقال.

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اجتماع اللجنة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد العربي البرونزية التنفيذي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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