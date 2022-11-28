الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جهود الدولة في الحفاظ على الثروة الداجنة.. ونصائح هامة مع اقتراب الشتاء

الثروة الداجنة
الثروة الداجنة
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تحدث الدكتور زكريا القنواتي، أستاذ الأمراض الفيروسية بمعهد صحة الحيوان، عن أهمية القطاع الداجني في مصر وحجم الاستثمار العائد من ذلك القطاع.

قطاع الدواجن في مصر 

وأكد خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة DMC، أن قطاع الدواجن في مصر غاية في الأهمية حيث تهتم الدولة به كثيرا، مشيرا إلى اقتراب استثماراته من 100 مليار جنيه، فيما يستوعب نحو 3 ملايين عامل، مضيفًا أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر في القطاع التجاري، وبجانب إنتاج 13 مليار بيضة سنويًا.

وأوضح أن إجمالي اللحوم البيضاء المنتجة في مصر بالتربية المنزلية، حوالي 1.8 مليون طن، بنسبة اكتفاء ذاتي 97% إلى 98%، وذلك يوضح اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء.

الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء

وأشار إلى أن الدولة متمثلة في القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بقطاع الدواجن من خلال مشروع قومي بتوجيه من وزارة الزراعة خاص بتحسين وتطوير الصناعة الداجنية، بالإضافة إلى صغار المربين، فيما خصصت الدولة 9 مناطق بـ9 محافظات لإنشاء مشاريع دواجن عملاقة حتى تسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء.

أمراض تصيب قطاع الدواجن في مصر

ونوه أنه مع دخول موسم الشتاء تنتشر بعض الأمراض التي تصيب الدواجن، وذلك يتوقف على البيئة المربية للدواجن مع ارتباطها بالشتاء بسبب انخفاض في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة والتي تؤثر على باقي الفيروسات لفترات طويلة التي تكون بيئة لانتشار الفيروسات والتي تسبب خسائر كبيرة جدا بسبب بقاء الفيروسات لفترات طويلة أبرزها: "فيروس الوكاسا وإنفلونزا الطيور وأمراض بكتيرية أو فطرية"، لذلك نوجه المواطنين والمربين بتوخي الحذر.

الأمراض الفيروسية صحة الحيوان القطاع الداجني في مصر قطاع الدواجن في مصر

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وائل لطفي

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