جوالة «تربية نوعية سوهاج» تحقق المركز الأول فى مسابقة الرسم الجدارية

حصل فريق جوالة كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، علي المركز الأول في مسابقة الرسم على الأسفلت والجدارية، والتي نظمتها إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الثالث للرسم على الأسفلت للعام الجامعي 2022-2023 م، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، إن المهرجان فرصة للطلاب للاستكشاف والبحث والاستمتاع بالعمل اليدوي، وذلك من خلال معرفتهم بالأدوات والخامات الفنية التي يتم التعامل معها، موضحاً ان موضوع مسابقة هذا العام هو التغيرات المناخية، مما يساهم في إطلاق حواس الطلاب والكشف عن مواهبهم و تنميتها، إلى جانب وربطهم بأهم القضايا التي تحدث على الساحة الدولية بطريقة تبرز قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم الفنية.

- المهرجان يتيح الفرصة للطلاب من جميع الكليات لإظهار الإبداعات الفنية

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المهرجان يتيح الفرصة للطلاب من جميع الكليات لإظهار الإبداعات الفنية المختلفة من خلال الرسم على الأسفلت والجدران ، وذلك ضمن الأنشطة الطلابية التي ترعاها الجامعة لتنمية الابتكار وإظهار روح الإبداع لدى الطلاب.

وأوضح صبري إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن المسابقة أقيمت بهدف تشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة في مشاريع الخدمة العامة، مما يساهم في دعم وتنمية المهارات والاتجاهات الإيجابية لديهم، وتحقيق التوازن النفسي بين الفرد والمجتمع، موضحا أن المسابقة شاركت بها 17 كلية، واستهدفت 3 طلاب من كل كلية.

وأضاف حماده حبارير مدير نشاط الجوالة والخدمة العامة، أنه تم توفير كافة الخامات والأدوات الفنية التي استخدمها الطلاب بالمسابقة، موضحاً أن المسابقة أقيمت على مرحلتين، الأولى كانت عبارة عن رسم على الأسفلت شارك فيها جميع كليات الجامعة، وتم تصعيد 8 كليات للمرحلة الثانية وهم الطب البشري، العلوم، الصيدلة، التربية النوعية، التربية، الزراعة، التمريض والحاسبات والمعلومات، وشملت المرحلة الثانية رسم الجداريات، مشيراً إلى أن فعاليات المسابقة انتهت بفوز كل من فريق كلية التربية النوعية بالمركز الأول، فريق كلية التمريض بالمركز الأول مكرر، وفريق كلية الزراعة بالمركز الثالث.