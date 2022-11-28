الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يعتمد مذكرة التفاهم بين مديريتي القوى العاملة والتعليم لتعزيز قدرات الطلاب

أثناء مذكرة التفاهم
أثناء مذكرة التفاهم
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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مذكرة التفاهم بين مديريتي القوى العاملة والتربية والتعليم، بشأن تعزيز القدرات المهنية لطلبة التعليم الفني، وذلك بحضور أحمد عزاز وكيل وزارة القوى العاملة، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى محمد شرف مدير التعليم الفني بالمديرية. 

وعقب ذلك كرم محافظ أسوان من أوائل الخريجين لأولى دفعات برامج التدريب المهني للعام التدريبي 2022-2023، ضمن 49 خريج بالورش التدريبية وذلك بتسليمهم الجوائز العينية وهى عبارة عن 10 شنطة عدة، و14 ماكينة حياكة، و25 فلاشة ميمورى. 

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة بقيادة حسن شحاته، وأيضاً وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لتوفير البرامج التدريبية المتنوعة، وتعزيز القدرات المهنية لطلبة التعليم الفنى مما يساهم فى تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على  دخول سوق العمل. 

وقدم المحافظ شكره لشركات القطاع الخاص من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية لشباب الخريجين من الجنسين فى المرحلة العمرية من 18 إلى 45 سنة، وذلك بالمواقع التدريبية المتعددة بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتساهم هذه البرامج التى تستهدف إعداد وتأهيل المتعطلين عن العمل لخوض تجربة العمل الحر وخلق فرص عمل ذاتية في الحد من مشكلة البطالة. 

- البدء في تنفيذ 17 برنامجا تدريبيا لمختلف المهن

ومن جانبه أوضح أحمد عزاز بأنه تم البدء في تنفيذ 17 برنامجا تدريبيا على مختلف المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل الأسوانى وهى الكهرباء والطاقة الشمسية ، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، بجانب صيانة الأجهزة المنزلية، وكذا صيانة المحمول، بالإضافة إلى التدريب على الملابس الجاهزة والستائر والمفروشات، وكذا برامج الحاسب الآلي. 

وأشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تستهدف 255 متدرب من شباب الخريجين من المتعطلين عن العمل، وكذا طلبة التعليم الفني لتعزيز قدراتهم المهنية والتكنولوجية، فيما تم تخريج 191 خريج وخريجة، وجارى استكمال تنفيذ الخطة المحلية التدريبية لبرامج التدريب المهنى. 

أسوان التدريب المهني البرامج التدريبية الحد من مشكلة البطالة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برامج التدريب المهني مذكرة التفاهم

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وائل لطفي

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