الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حوادث مختلفة بكفرالشيخ

جثة
جثة
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وقعت حوادث مختلفة  بكفرالشيخ، أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

 البداية بتلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من نقطة شرطة المستشفى العام  بكفرالشيخ، بوصول جثة و3 مصابين، فى حوادث متفرقة بالمحافظة.

 من خلال الفحص، تبين من سجلات المستشفى وفاة مواطن، بسبب السقوط من ونش رفع خلال عمله بإحدى الشركات فى كفرالشيخ، وتبين إصابة مواطن، فى مشاجرة بكفرالشيخ، ومواطن، بجروح وكدمات بالرأس، فى انقلاب دراجة نارية بالرياض، وإصابة طفلة من مدينة كفرالشيخ، 5 سنوات "بتسمم"، لتناول مادة كلور وجار إسعاف وعلاج المصابين وتم تحرير  المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث مختلفة مصرع مواطن الجثه مشرحة المستشفى اللواء خالد عبدالسلام بدر مدير أمن كفرالشيخ

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