الصحة العالمية: يجب وضع ضوابط لعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه يجب التشجيع على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

وأضافت خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية أن جائحة كورونا كان لها دور كبير فى لفت أنظار العالم إلى ضرورة رصد الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير خطورة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية وطالبت بوضع ضوابط بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية وتابعت: يجب الإمعان في تدريب كامل للأطباء والصيادلة بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أنه من الضرورى الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية حفاظا على الصحة العامة، وتابع: نسعى إلى ضم المستشفيات جميعها للاستراتيجية.