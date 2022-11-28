الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة العالمية: يجب وضع ضوابط لعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

الدكتورة نعيمة القصير
الدكتورة نعيمة القصير
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أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه يجب التشجيع على الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.

وأضافت خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية أن جائحة كورونا كان لها دور كبير فى لفت أنظار العالم إلى ضرورة رصد الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة نعيمة القصير خطورة الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية وطالبت بوضع ضوابط بعدم صرف المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية وتابعت: يجب الإمعان في تدريب كامل للأطباء والصيادلة بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أنه من الضرورى الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية حفاظا على الصحة العامة، وتابع: نسعى إلى ضم المستشفيات جميعها للاستراتيجية.

منظمة الصحة العالمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية الاستخدام غير الرشيد المضادات الحيوية الطب العلاجي

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