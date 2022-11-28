الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

البدرشين.. المشروعات القومية أعادت الروح في المنطقة الأثرية

سقارة
سقارة
ads

نال مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، على اهتمام كبير في المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، مما ساهم في بث الروح في المنطقة التي تحاول أهم المناطق الأثرية في مصر (ميت رهينة)، لتُصبح المشروعات القومية شريان تنمية يحقق نقلة كبيرة في واقع المدينة الجنوبية بالجيزة.

جاء مشروع الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يمر من جنوب القاهرة والجيزة فوق مدينتي حلوان والبدرشين، جاء هذا المشروع ليبث الروح في منطقة البدرشين والتي كانت تفتقر لأي وسيلة نقل بري تربطها بالقاهرة سوى كوبري المرازيق من الجنوب، والذي يزيد مسافة الذهاب والإياب خاصة لطلاب جامعة حلوان، وكان الأهالي يعتمدون فقط على العبارات النيلية والتي لا تُسعفهم كثيرًا في وقت الذهاب، حيث أنها في معظم الأوقات تحتاج لأوقات انتظار طويلة، خاصة في أوقات المساء.

لم يكن مشروع الطريق الدائري الأوسطي وحده الذي خدم مدينة البدرشين في السنوات الماضية، لكن شهدت أيضًا العمل على الطرق البرية التي تربط الجيزة بالبدرشين، لتيسير الطريق إلى المنطقة السياحية ميت رهينة، إلى جانب مشروع تبطين الترع والتي كانت تُمثل أزمة في وسط شوارع البدرشين، حيث شهدت البدرشين تنفيذ المشروع وهو ما لاقى استحسان كبير بين الأهالي.

وتجري المشروعات القومية على قدم وساق في كافة محافظات الجمهورية، كان أبرزها شبكة الطرق والمشروعات التنموية والمصانع، إلى جانب تشييد أكثر من 8 آلاف مدرسة جديدة، وإطلاق مبادرة حياة كريمة والتي استهدفت قرى ونجوع الريف المصري من أجل رفع كفاءة الخدمات الموجودة به، وتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى الحياة الكريمة للمواطن المصري، وبناء مجمعات خدمية ومراكز شباب ومدارس ووحدات صحية ونقاط إسعاف وإدخال خدمات البنية التحتية من مياه وغاز طبيعي وصرف صحي للمناطق التي تفتقر لوجودها.

البدرشين الدائرى الأوسطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائري الأوسطي القاهرة والجيزة المشروعات القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بـ 5 قرى بمركز أبشواي بالفيوم (صور)

إصابة طفل بكسر في الجمجمة بعد سقوطه من سلم مدرسة بالجيزة

الزراعة: 663 ألف فدان إجمالى مساحة المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس

وزير التعليم يعلن تفاصيل أسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم