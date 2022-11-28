الكرملين: نرحب بإعلان الفاتيكان التوسط لحل أزمة أوكرانيا

رحب الكرملين، اليوم الاثنين، بإعلان الفاتيكان التوسط لحل أزمة أوكرانيا وفقا لما نقلته سكاي نيوز منذ قليل.

وأعلن البابا فرنسيس، ، أن الفاتيكان مستعد لفعل أى شيء ممكن للتوسط وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ودعا في تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، جميع الأطراف إلى عدم الاستسلام.

وتابع البابا فرنسيس، يجب على الجميع الالتزام بنزع سلاح القلوب، بدءا من قلوبهم، ثم نزع فتيل العنف ونزع سلاحه"، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن الصحيفة الإيطالية اليوم.

وقال البابا فرنسيس "يجب علينا جميعا أن نكون مسالمين، الرغبة في السلام، وليس مجرد هدنة قد تؤدي فقط إلى إعادة التسلح السلام الحقيقي الذي هو ثمرة الحوار".

- بابا الفاتيكان عن أحداث أوكرانيا: العالم يعيش حربًا عالمية ثالثة

وكان البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في القصر الرسولي بالفاتيكان، قد استقبل أعضاء اتحاد المنظمات التطوعية الدولية المسيحية (Focsiv)، في الذكرى السنوية الخمسين لتأسيسه.

وتابع في الحديث عن حرب أوكرانيا: "إننا نرى منذ أشهر صور الدمار والموت"، مشيرا إلى أن "السلام ضمن العدالة، شرط أساس لحياة كريمة، تسمح بأن نبنى معاً مستقبلاً أفضل، مضيفا أن العالم لا يحتاج إلى كلمات فارغة، إنما إلى شهود مقتنعين وصانعي سلام منفتحين على حوار يشمل الكل".

ووفقا لما نقلته إذاعة الفاتيكان، فقد قال البابا ليس هناك أدنى شك فى أننا نعيش حرباً عالمية ثالثة.

وقال لاتحاد المنظمات التطوعية الدولية المسيحية (Focsiv)، إن الاتحاد يقدم خدمة قيمة لعملية مكافحة الفقر والتهميش والدفاع عن الكرامة البشرية وتعزيز حقوق الإنسان ونمو الجماعات والمؤسسات المحلية.