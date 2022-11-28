الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الأمطار بسفاجا

سفاجا
سفاجا
ads

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، عن استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار مبكرًا، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى أحداث طارئة قبل استقبال موسم الأمطار، من خلال تشكيل غرفة عمليات فرعية على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تضم جميع المسئولين حيث تنعقد على مدار الـ24 ساعة أثناء الحدث لتلقى جميع البلاغات أولاً بأول.

وأضاف شعبان أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا تتابع إخطارات الأرصاد بصفة مستمرة، وطبقاً لها تحذر من احتمالية هطول أمطار على مدينة سفاجا وتقلبات في الأحوال الجوية ،وحرصا على سلامة المواطنين يرجى اتخاذ التدابير اللازمة وأخذ الحيطة والحذر أثناء السفر على الطرق المؤدية من وإلى المدينة.

وناشد مواطني المدينة اتباع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند هطول الأمطار، ومنها الابتعاد عن أعمدة ومحولات الكهرباء والأشياء القابلة للسقوط، والذهاب إلى أعلى مكان بالمنزل وعدم التواجد بالدور الارضى، وفى حالة مواجهة أي مسافر مشكلة وأصبح عالقا بالطريق عليه سرعة الاتصال بأرقام الأزمات بالمدينة وهي (0653251228 أو 01115684928).

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الانتهاء من تسليك بالوعات الأمطار بدائرة المحافظة وعمل الصيانة اللازمة للروافع بالأنفاق ومراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية، مطالباً بضرورة تطهير كافة بالوعات المياه والمجارى المائية والتشديد على سحب الأمطار من الأنفاق فور سقوطها.

إدارة الازمات أستقبال فصل الشتاء الهيئة العامه لموانئ البحر الاحمر هطول أمطار رفع درجة الاستعداد القصوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

الآثار: رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمتحف الفن الإسلامى لتحسين تجربة الزائرين

مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية ديسمبر

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

وزير المالية: مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية فى الصناعات الاستراتيجية

حقيقة رفض عدد من شحنات الخضر والفاكهة من الدولة المستوردة للصادرات الزراعية

إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات اتحادات طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! (1)

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات