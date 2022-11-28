رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الأمطار بسفاجا

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، عن استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الشتاء واستقبال موسم الأمطار مبكرًا، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى أحداث طارئة قبل استقبال موسم الأمطار، من خلال تشكيل غرفة عمليات فرعية على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تضم جميع المسئولين حيث تنعقد على مدار الـ24 ساعة أثناء الحدث لتلقى جميع البلاغات أولاً بأول.

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وأضاف شعبان أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا تتابع إخطارات الأرصاد بصفة مستمرة، وطبقاً لها تحذر من احتمالية هطول أمطار على مدينة سفاجا وتقلبات في الأحوال الجوية ،وحرصا على سلامة المواطنين يرجى اتخاذ التدابير اللازمة وأخذ الحيطة والحذر أثناء السفر على الطرق المؤدية من وإلى المدينة.

وناشد مواطني المدينة اتباع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها عند هطول الأمطار، ومنها الابتعاد عن أعمدة ومحولات الكهرباء والأشياء القابلة للسقوط، والذهاب إلى أعلى مكان بالمنزل وعدم التواجد بالدور الارضى، وفى حالة مواجهة أي مسافر مشكلة وأصبح عالقا بالطريق عليه سرعة الاتصال بأرقام الأزمات بالمدينة وهي (0653251228 أو 01115684928).

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الانتهاء من تسليك بالوعات الأمطار بدائرة المحافظة وعمل الصيانة اللازمة للروافع بالأنفاق ومراجعة المعدات الخاصة بشفط المياه بالتنسيق مع شركة المياه والحماية المدنية، مطالباً بضرورة تطهير كافة بالوعات المياه والمجارى المائية والتشديد على سحب الأمطار من الأنفاق فور سقوطها.