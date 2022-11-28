الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنوفية تنظم يوما توعويا عن مخاطر الإدمان والمخدرات

جامعة المنوفية تنظم
جامعة المنوفية تنظم يوما توعويا
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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" يوما توعويا لطلاب وطالبات الجامعة حول مخاطر الإدمان والمخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى الواقية والمواجهة، وذلك بهدف التوعية بمخاطر الإدمان وكيفية مكافحة الادمان وتعاطى المخدرات والايدز، وتحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة واإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وزار وفد صندوق مكافحة وعلاج  الإدمان والتعاطى التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الحملة القومية لمكافحة المخدرات تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" كليات المجمع النظري للجامعة منطلقا من كلية الإعلام وكلية الآداب 
 ضم وفد المبادرة الدكتورة إيمان شكر منسق عام جامعة المنوفية مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والدكتور مصطفى حسين مشرف عام البرامج الوقائية بمحافظة المنوفية ونهال فوزى مدير وحدة التطوع والصحفية هدى السيد مسئول الإعلام بالمنوفية ونها عبدالصادق، إيمان أحمد وعدد من الشباب المتطوع بالمبادرة.

كان فى استقبال الوفد الدكتورة ندية القاضى عميد كلية الإعلام والدكتور السيد السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب، علاء فتحى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة.

اشتمل اليوم التوعوى على أنشطة متنوعة من ندوات داخل المدرجات بين الفرق الدراسية المختلفة، ووضع الملصقات داخل وخارج مبنى كلية الإعلام، والآداب وإعداد استمارات للتطوع فى المبادرة وتدريب الطلاب على طرق الوقاية والمواجهة ونشر الوعى.

 

وأشار ممثلو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى ضرورة انضمام الطلاب للحملات والمبادرات التى ينظمها الصندوق بشكل دورى بكليات جامعة المنوفية، وذلك لرفع الوعى بمخاطر المواد المخدرة وطرق الاكتشاف المبكر للمصابين وأهمية الوقاية والمشاركة فى المهرجانات والمسابقات الرياضية والثقافية والاجتماعية وجميع الأنشطة والمعسكرات الطلابية التى تنظمها الجامعة تحت شعار أنت أقوى من المخدرات.

كما حث ممثلو الصندوق على مشاركة طلاب كلية الإعلام فى نشر الوعى الوقائى لكونهم ممارسين ودارسين لأسس إعداد الحملات الإعلامية والتوعوية، وأوضحوا كذلك طرق التعامل مع خدمة الخط الساخن 16023 وما يتبعه الصندوق من قيم مهنية وأخلاقية تحفظ خصوصية الأفراد فى سرية تامة.

اجتماعى اجتماعية استمارات الإدمان والمخدرات الاجتماعي الإدمان وتعاطي المخدرات

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وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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