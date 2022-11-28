الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شاب وإصابة آخر إثر تعدى مجهولين عليهما فى العاشر من رمضان

جثة
جثة
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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تكثيف جهودها لكشف ملابسات مقتل شاب متأثرا بإصابته بطلق نارى، وإصابة آخر بطلق نارى إثر تعدى من مجهولين عليهما، بمحيط منطقة الصينية بالحى 28 بمدينة العاشر من رمضان، تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول شاب مقيم القاهرة جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري وإصابة آخر مقيم المقطم بطلق ناري نافذ بالكتف اليمنى وتم التحفظ على الجثمان، تحت تصرف النيابة العامة.

- نتائج التحريات

 كشفت التحريات الأولية عن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على المتوفى والمصاب أثناء تواجدهما بسيارة ملاكى بنطاق الحي 28، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ويجري جمع التحريات الأولية وعمل الفحوصات اللازمة للتوصل للجناة. 

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

الأجهزة الأمنية مقتل شاب طلق ناري منطقة الصينية العاشر من رمضان النيابة العامة

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وائل لطفي

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