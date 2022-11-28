الأحد.. شرح كتاب الكليات الست لوزير الأوقاف بمسجد الحسين

ينطلق مجلس الفقه الثاني بمسجد الإمام الحسين -رضى الله عنه- لقراءة وشرح كتاب "الكليات الست" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك يوم الأحد القادم، عقب صلاة العصر مباشرة بحضور كوكبة من علماء الفقه بجامعة الأزهر.

وهم: الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سيف الدين رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا الأسبق، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

كما يحضر الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، هذا وقد تناول مجلس الفقه الأول كتاب "قواعد الفقه الكلية".

وفي إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وبحضور جماهيري منقطع النظير انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الدعوي بمسجد (الاستقامة – بمحافظة الجيزة) أمس الأحد، تحت عنوان: "الصلاة عماد الدين" حاضر فيه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وقدم له الدكتورأحمد القاضي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي قارئًا، والمبتهل ضياء الناظر مبتهلا، وبحضور الدكتور أحمد أبو طالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ الطيب أحمد حسن مدير إدارة وسط الجيزة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي كلمته أكد الشيخ خالد الجندي أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا”.