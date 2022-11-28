الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على متنها 658 راكبا.. وصول السفينة السياحية «Celestyal Crystal» لميناء بورسعيد

السفينه
السفينه
ads

استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السفينة السياحية "Celestyal Crystal"، وعلى متنها 658 راكبا و 408 أفراد طاقم السفينة قادمة من ميناء بيريوس باليونان، و يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والتوجه إلى متحف الحضارة ومنطقة أهرامات الجيزة.

ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة، هذا وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء والالتزام بتوقيت تراكي السفينة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمني مكثف لتأمين السياح الأجانب وقد قام الوكيل الملاحي التابع للسفينة بتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة .

وهذه هي الرحلة الثانية للسفينة خلال أسبوع مما يعكس حجم الثقة بموانئ المنطقة الاقتصادية خاصه والموانئ المصرية بصفة عامة بقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والتي تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.

السفينه
السفينه
السفينه
السفينه
السفينه
السفينه
السفينه
السفينه
السفينه
السفينه
IMG-20221128-WA0014
IMG-20221128-WA0014
IMG-20221128-WA0018
IMG-20221128-WA0018
IMG-20221128-WA0019
IMG-20221128-WA0019
IMG-20221128-WA0020
IMG-20221128-WA0020
IMG-20221128-WA0017
IMG-20221128-WA0017
IMG-20221128-WA0021
IMG-20221128-WA0021
IMG-20221128-WA0023
IMG-20221128-WA0023
IMG-20221128-WA0022
IMG-20221128-WA0022
أهرامات الجيزة اصطحاب اجراءات الإجراءات اللازمة الاقتصادي الخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

الآثار: رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمتحف الفن الإسلامى لتحسين تجربة الزائرين

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية ديسمبر

وزير المالية: مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية فى الصناعات الاستراتيجية

إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات اتحادات طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

ضبط 24 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 25,780 طن دقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! (1)

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين فى «نابلس» و«جنين» واندلاع مواجهات