على متنها 658 راكبا.. وصول السفينة السياحية «Celestyal Crystal» لميناء بورسعيد

استقبل ميناء بورسعيد السياحي صباح اليوم السفينة السياحية "Celestyal Crystal"، وعلى متنها 658 راكبا و 408 أفراد طاقم السفينة قادمة من ميناء بيريوس باليونان، و يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والتوجه إلى متحف الحضارة ومنطقة أهرامات الجيزة.



ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة، هذا وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء والالتزام بتوقيت تراكي السفينة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمني مكثف لتأمين السياح الأجانب وقد قام الوكيل الملاحي التابع للسفينة بتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة .

وهذه هي الرحلة الثانية للسفينة خلال أسبوع مما يعكس حجم الثقة بموانئ المنطقة الاقتصادية خاصه والموانئ المصرية بصفة عامة بقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والتي تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.

السفينه

السفينه

السفينه

السفينه

السفينه

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