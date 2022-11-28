احتفالية لذوي الهمم في ختام القافلة الطبية بـ«بشاير الخير» في الإسكندرية

تقام غدًا الثلاثاء، على هامش اليوم العالمي للإعاقة، احتفالية ختامية للقافلة الطبية الشاملة المقامة بمنطقة بشاير الخير 3 و 5 بغرب الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشارت الدكتورة فاطمة رجب مديرة إدارة ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إلى أن الحفل سيشمل فقرات فنية للأطفال من ذوي الهمم وكذلك تكريم الحاصلين على بطولات من ذوي الهمم.

وأضافت مديرة إدارة ذوى الهمم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه سيتم عرض نشاط خدمات ذوي الهمم التي تمت خلال القافلة والتي شملت المسح السمعي لمدارس بشاير الخير، والكشف والعلاج التأهيلي خلال الشهر لأطفال المنطقة والجلسات المكثفة لحالات التوحد وفرط الحركة وصعوبات التعلم والصرع والأمراض العصبية وأمراض التخاطب واللغة والنطق.

كما يتم خلال الاحتفالية تكريم فريق المتطوعين بالقافلة من مؤسسة شباب 2030 ومنسقي خدمة ذوي الهمم.

- القافلة امتدت على مدار شهر نوفمبر

وامتدت القافلة الطبية الخدمية المجانية الشاملة ببشاير الخير على مدار شهر نوفمبر بتنظيم ورعاية محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وجامعة الإسكندرية والتضامن الاجتماعي، والتعليم وجميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للمواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم للمواطنين البسطاء وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وثمن المحافظ جهود جميع الجهات المشاركة في تنظيم القافلة، مشيدًا بدور العمل المجتمعي الجماعي والتعاون التام بينهم لإخراج القافلة بهذا الشكل المميز.

ضمت القافلة 16 عيادة متنقلة في جميع التخصصات، وخدمات إسعاف، وخدمات نقل الدم، وخدمات علاج طبيعي، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة المستخدمة للرمد والسمع، كما ضمت العيادات أطباء لعلاج صعوبات التعلم وفرط الحركة وتنمية المهارات والتخاطب، ويتم توفير وصرف العلاج مجانًا وتحويل الحالات إلى المستشفيات المعنية لاستكمال علاجها وتوفير سماعات الأذن والنظارات الطبية.