الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب المؤتمر ومؤسسة مصر للصحة والتنمية ينظمان «المنتدى العربي للصحة والبيئة» فبراير المقبل

سامح لطفي
سامح لطفي
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تنظم مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بالتعاون مع حزب المؤتمر في فبراير ٢٠٢٣  "المنتدى العربي للصحة والبيئة والأعمال الإنسانية " بهدف إلقاء الضوء على المبادرات الإيجابية في مجالات الصحة والبيئة والأعمال الإنسانية على مستوى الوطن العربي ، والعمل على تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في أهمية دعم الأنشطة البيئية والصحية والأعمال الإنسانية. 

وذلك في إطار استكمال مجهودات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والتي اهتمت بصحة الإنسان ضمن سياسة الدولة العامة التي انتقلت لمرحلة الاستثمار في البشر وبناء الإنسان من خلال العديد من المبادرات الصحية المميزة وإيمانا بأن العقل السليم في الجسم السليم وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي أن مصر المستقبل ستبنى بأيدي ومشاركة الجميع.

من جانبه أوضح اللواء  سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، ان المنتدى سيعقد على مدار أربعة أيام ويتضمن جلسات عمل ومناقشات وتبادل خبرات بين عدد من المؤسسات التي لديها أداء متميز في مجال المسؤولية الاجتماعية ، بجانب أنه سيتم إلقاء الضوء على أبرز الجهود التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ في مجال الصحة والبيئة والأعمال الإنسانية

وأضاف لطفي أنه في ختام المنتدى سيتم تكريم المبادرات المتميزة التي حققت نجاح ملموس ، لافتا إلى أنه سيتم تدشين مبادرة خلال المنتدى تهدف إلى التوعية بالزيادة السكانية والاهتمام بصحة المرأة تنفيذا لتعليمات وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له والتي تأتي على رأسها الاهتمام بالمنظومة الصحية وتطويرها وتنميتها.

الرئيس السيسي التنمية المستدامة اللواء سامح لطفي المنتدى العربي المسؤولية الإجتماعية المؤتمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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