ضبط 300 كيلو من الدواجن واللحوم الفاسدة فى دمياط

شنت ادارة المجازر والتفتيش في محافظة دمياط، حملات للرقابة على توفير اللحوم الآمنة في الاسواق والمطاعم ومحلات الجزارة، وبتكليف من الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة دمياط، حيث قام طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقته أطباء التفتيش الدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش، والدكتور أحمد صيام مفتش بيطرى بالإدارة، بالاشتراك مع إدارة المتابعة بالمحافظة والرقابة التموينية والصحة، بضبط 328 كيلو من (الدواجن، المخلفات، الكبدة المستوردة، المصنعات منتهية الصلاحية).

وتم تحرير 10 محاضر وفي انتظار قرار النيابة.