مدرب بلجيكا: افتقدنا المتعة في اللعب أمام منتخب المغرب

قال الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، إن فريقه افتقد للمتعة في اللعب، بعد الخسارة 0-2 أمام نظيره المغربي اليوم الأحد.

وأصبح المنتخب البلجيكي، صاحب المركز الثالث في نسخة عام 2018، على مشارف الخروج المبكر من البطولة، وأصبح الفريق مطالبا بالفوز على كرواتيا في الجولة الثالثة من أجل الحصول على فرصة التأهل عن المجموعة السادسة يوم الخميس المقبل.

وجاء الأداء البلجيكي مخيبا للآمال في قطر حتى الآن، ويشعر مارتينيز أن الفرق ربما يعاني من أجل الحصول على فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز للجيل الذهبي.

وقال مارتينيز: "أرى أننا لم نستمتع باللعب، افتقرنا للمتعة، أعتقد أن ذلك بسبب الثقل الكبير على كاهلنا، في المباراة الماضية كان علينا اللعب من أجل الفوز، وفي المباراتين الأخيرتين لعبنا وكأن لدينا شيئا لنخسره".

وأضاف: "الآن لدينا شيء من أجل الفوز، إذا هزمنا كرواتيا سنتأهل، لدينا مواهب ولدينا إمكانيات في الخط الأمامي".