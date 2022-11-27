«القوى العاملة»: ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن عقد ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بمقر مكتب عمل الفرافرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وإدارة أوقاف الفرافرة في إطار تعزيز جهود القوى العاملة في التوعية والتثقيف في مجالات العمل المختلفة بالمحافظات.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره للوزارة، إن الندوة حضرها ٣٢ من الجنسين من الذكور والإناث، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتمكينها اقتصاديا في مختلف قطاعات العمل.

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تمت تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ وتحت إشراف وتنفيذ مديرية القوى العاملة لتوعية الشباب من أبناء المحافظة بدور المرأة في المجتمع وحقها الذي كفلها القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ داخل بيئة العمل.