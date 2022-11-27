الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

القوى العاملة
القوى العاملة
ads

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن عقد ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بمقر مكتب عمل الفرافرة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وإدارة أوقاف الفرافرة في إطار تعزيز جهود القوى العاملة في التوعية والتثقيف في مجالات العمل المختلفة بالمحافظات.

IMG-20221127-WA0060

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد في تقريره للوزارة، إن الندوة حضرها ٣٢ من الجنسين من الذكور والإناث، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالمرأة وتمكينها اقتصاديا في مختلف قطاعات العمل.

IMG-20221127-WA0059

وأضاف مدير المديرية، أن الندوة تمت تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ  الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ وتحت إشراف وتنفيذ مديرية القوى العاملة لتوعية الشباب من أبناء المحافظة بدور المرأة في المجتمع وحقها الذي كفلها القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ داخل بيئة العمل.

القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية المساواة بين الجنسين القيادة السياسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

السائق الأمين.. أعاد مبلغ 175 ألف جنيه لسيدة فى المنيا

محمد الباز عن تطلع تركيا لإعادة العلاقات: مصر دولة قادرة

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم

«القوى العاملة»: ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»