في الشهر العالمي للنباتيين.. مشاهير ابتعدوا عن تناول اللحوم

يعتبر نوفمبر الشهر العالمي للنباتيين وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن النباتية ليست مفاهيم جديدة في الثقافة المصرية.

خمسة مشاهير مصريين استبعدوا تناول اللحوم ومن المرجح أنهم يحتفلون هذا الشهر بعدد من الوصفات النباتية الملونة.

شيرين رضا

تعتبر شيرين الحيوانات صديقاتها وليس طعامها، شيرين رضا لا تأكل اللحوم أو الدواجن وهي واحدة من أشهر نجوم النباتيين في مصر.



في مقابلة ذكرت أنها تحب الحيوانات أكثر من الناس بسبب عدم قدرتهم على الكلام وأعربت عن حزنها بسبب حرمانهم من حقوقهم في مصر.

أحمد مجدي

أبهرنا الممثل والمخرج المصري الجزائري أحمد مجدي بنمط حياته الصحي وحماسته للياقة البدنية، ليعلن الممثل المشهور باستمرار عن صرامته في عدم تناول أي لحوم، وتعرض للعديد من الانتقادات لكن الإزعاج لم يوقف ثقته بالخضروات كعنصر مهم في نظامه الغذائي.



دينا الشربيني

دينا الشربيني تخلت عن اللحوم منذ سنوات عديدة وتمسكت منذ ذلك الحين بنظام غذائي نباتي، أوضحت الممثلة أن القصص التي تعرضت لها فيما يتعلق بالحيوانات كانت سبب تغيير نظامها الغذائي.



لبلبة

برشاقة واتزان ظهرت الممثلة المحبوبة لبلبة البالغة من العمر 77 عامًا على شكل فراشة، وعندما سُئلت لبلبة عن سرها في البقاء بصحة جيدة أجابت أن السبب الرئيسي لنظامها الغذائي النباتي الذي يحتوي على الخضار والجبن وليس اللحوم أو الدواجن.

عمرو دياب

يلتزم المطرب عمرو دياب بأسلوب حياة صحي يسمح له بالبقاء لائقا ولياقة العمر بشكل جميل، كشفت ابنته نور دياب في مقابلة أنها ووالدها قاطعا اللحوم لسنوات واتباع نظام غذائي نباتي صارم.

هناك العديد من المشاهير العالميين الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، ويحملون على عاتقهم مهمة التوعية بحقوق الحيوان، وخطورة عمليات الذبح واستخدام الفراء من أجل الأزياء.