الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أستاذ جامعى: روسيا استخدمت صواريخ يمكنها حمل رءوس نووية لضرب أوكرانيا

جريدة الدستور
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كشف ميكولا باستون، الأستاذ المساعد بجامعة كييف الوطنية، حقيقة لجوء روسيا لاستخدام صواريخ منزوعة الرءوس النووية في الحرب الأوكرانية.

باستون: روسيا قصفت أوكرانيا بصواريخ منزوعة الرءوس النووية

وقال باستون في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن روسيا قامت بالفعل بقصف مكثف جديد منذ عدة أيام، تضمن صواريخ عديدة، تم إسقاط ثلثيها، فيما أصابت ثلث الصواريخ أهدافها.

أضاف أنه كان من بينها صاروخ قادر على أن يحمل قنبلة نووية، متابعًا أنه هناك روايات مختلفة حول أهداف الجانب الروسي من هذا التصعيد.

أشار إلى أن أوكرانيا تتلقى الكثير من الدعم من جانب الدول الأوروبية، بين أسلحة وذخيرة ومساعدات إنسانية، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تتعرض، في الوقت نفسه، لهجومات إرهابية لا تستهدف الجيش الأوكراني فحسب، وإنما السكان المدنيين أيضًا.

روسيا أوكرانيا أزمة روسيا وأوكرانيا صواريخ الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية الروسية القاهرة الإخبارية قنبلة نووية

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