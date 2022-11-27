حددت وزارة التربية والتعليم مقررات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الاول منذ بداية العام الدراسي، ومع زيادة البحث عن مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2022 تعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل مقرر شهر نوفمبر 2022.

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2022 لجميع المواد التي يدرسها طلاب الصف الثاني الثانوية وجاءت كالتالي:

بالنسبة إلى مادة اللغة عربية النصوص: آداب الصداقة (قراءة)، سبيل الرشاد (شعر- 9 أبيات)، من الهدي النبوي في خطبة الوداع (نثر- 26 سطر)،تاريخ الأدب: سمات الشعر في عصر صدر الإسلام، الخطابة في عصر صدر الإسلام، البلاغة: الجناس- التورية، النحو: حالات توكيد الفعل بالنون.

وبالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية: Unit 3 cont. + revision 1 + Unit 4.

أما مقرر شهر نوفمبر لمادة الجغرافيا: الوحدة الأولى: الدرس الثاني: التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية، الوحدة الثانية: جغرافية التنمية وموارد البيئة: الدرس الأول: البيئة نظامها ومواردها

ومادة التاريخ : الوحدة الأولى: الدرس الثالث: دعائم بناء الدولة الإسلامية، الدرس الرابع: الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، الوحدة الثانية الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام: الدرس الأول: الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي صل الله عليه وسلم.

أما مقرر شهر نوفمبر لمادة الأحياء الفصل الثاني النقل في الكائنات الحية، من بداية النقل في النباتات حتى انتقال المواد العضوية في اللحاء.

أما مادة الفلسفة والمنطق للصف الثاني الثانوي تابع الموضوع الأول طبيعة الموقف الفلسفي بدابة من الموقف الفلسفي مرأة الواقع عبر العصور حتى نهاية الموضوع، تدريبات ومراجعة وإجراء اختبار، تابع الموضوع الأول في المنطق.

ومادة مبادئ علم المنطق: تدريبات ومراجعة وإجراء اختبار، علم النفس والإجتماع، الموضوع الرابع: مناهج البحث في علم النفس، منهج الاستبطان أو التأمل الباطن، المنهج التجريبي المنهج شبه التجريبي، المنهج الإكلينكي- المنهج الوصفي، مراجعة على الوحدة الأولى

الوحدة الثانية الدوافع والانفعالات في حياتنا اليومية، الموضوع الأول: دوافع السلوك الإنساني، تعريف الدافع: أهم المفاهيم المرتبطة بالدافع.

مقرر الصف الثاني الثانوي 2022 علمي

أما مادة الكيمياء: بداية من جهاز النقل في الإنسان حتى نهاية الفصل الثاني، الجدول الدوري وتصنيف العناصر في الجدول الدوري الحديث

أما مقرر شهر نوفمبر لمادة الفيزياء: تابع الفصل الثاني إنحراف الضوء في المنشور الثلاثي وضع النهاية الصغرى للانحراف، المنشور الرقيق، التطبيقات، تشتت الضوء في المنشور الثلاثي، انحراف الزوايا، قوة التفريق اللوني، تطبيقات.

مادة الرياضيات (علمى) للصف الثاني الثانوي : الجبر:حل معادلات ومتباينات القيمه المطلقه، الاسس الكسريه&الداله الاسيه وتطبيقاتها&حل المعادلات الاسيه، تفاضل:نهايه الداله عند اللانهاية نهايه الدوال المثلثية، حساب مثلثات: قاعده جيب التمام، تطبيقات الرياضيات، الاستاتيكا:اتزان جسم تحت تأثير عده قوى متلاقيه فى نقطه، الهندسه:المستقيمات والمستويات فى الفراغ& الهرم والمخروط&المساحه الكليه للهرم والمخروط

أما مادة التربية الوطنية: الفصل الثاني: حقوق الإنسان، تدريبات وأنشطة ومراجعة

ومادة تربية إسلامية: تابع الوحدة الأولى الإيمان والحياه، الدرس الثالث: عوامل نجاح الرسول في دعوته، تابع الوحدة الثانية عالم الغيب، الدرس الأول: الإيمان بالملائكة، الدرس الثالث: صلاة الكسوف والخسوف، تابع الدرس الثاني: الإسراء والمعراج، الإسراء الآيات من (23: 29) تلاوة وتفسيرها وحفظها