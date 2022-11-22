مواعيد امتحانات الترم الأول 2023 ونظام أسئلة صفوف النقل الثانوي

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الترم الأول، والتى تبدأ بعد امتحانات شهر نوفمبر التى تعقد على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية فى آخر الشهر الجاري، فى هذا السياق تكشف «الدستور» خلال السطور المقبلة كل التفاصيل عن امتحانات الترم الأول 2022 وكيف تستعد لها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

مواعيد امتحانات الترم الأول 2023

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الخريطة الزمنية جميع مواعيد امتحانات الترم الاول 2023، وتنشر الدستور مواعيد امتحانات الترم الأول 2023.

حسبما أعلنت الوزارة فى بيانات صحفية عن مواعيد امتحانات الترم الاول 2023فقد قالت أنه سوف يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للفصل الدراسي الأول للمراجعة، وسيستمر الترم الأول حتى يوم الخميس 36 يناير 2023، فوفقا لقرار وزارة التربية والتعليم فإن مدة الامتحانات محسوبة من الفصل الدراسي.

وقالت إنه سوف ستبدأ امتحانات نصف العام 2023 لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الفترة من 14 يناير 2023، وحتى الخميس 26 يناير 2023، وفقا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

نظام امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

وتحدثت وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي وقالت فى بيان صحفى :عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة (85٪) باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى (15٪) يجيب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية، مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول، وإجراء الامتحانات، ومتابعة تنفيذها، واعتماد النتيجة.