غلق 12 منشأة وضبط 797 حالة إشغال متنوعة خلال حملات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملات مكبرة لتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة بنطاق الحي استهدفت شوارع ابن سلامة والعيسوي وملك حفني ومسجد سيدي بشر وشارع الصاغ عبدالسلام والطفولة السعيدة وعبد السلام عارف، شوارع إسكندر إبراهيم وخليل حمادة وخالد بن الوليد وشارع عقل باشا ومنطقه فيكتوريا وجمال عبدالناصر وشارع الشهر العقاري بمنطقة السيوف شماعة وشارع العاشر من رمضان، وشارع صلاح الدين شعبان وشارع 17 سيدي بشر بحري، وقائد الأسراب والمستجد وأسفرت الحملة عن غلق 10 منشآت وضبط 305 حالات إشغال متنوع.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة مدى الالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات والكافيهات شملت شوارع المكس، الأمير لؤلؤ، شوارع القفال، الاسناوى، أم السلطان وأسفرت عن غلق عدد ٢ منشأة والتحفظ على 22 حالة إشغال متنوع.

وقام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع الخديوى ،سلامه حجازى، الميرغنى، كنج عثمان، الخازن، إسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليتى، إسماعيل الفنجرى، عمر لطفى، بورسعيد مسجد رمضان يوسف، نواكراتيس، محمد الفحام، الأمير عمر قيصر، عزمى، ميدان وشارع سعد زغلول، صفية زغلول، لاجيته، سوق شيديا، الاندلس ،عمر لطفى، لاجيته، كوم الدكه ،ادهم ،النبى دانيال، والسلطان حسين، الزهور وأسفرت الحملة عن ضبط 420 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت شارع عبد الحليم محمود، عزبة اسكوت، شارع 45 قبلي ومتفرعاته، شارع جمال عبدالناصر، شارع سيدي العراقي، شارع بلال بن رباح، شارع مصطفى كامل وأسفرت الحملة عن ضبط 50 حالة إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.