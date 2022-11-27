تكريم الفائزين بالمشروع الوطنى للقراءة 4 ديسمبر المقبل

أعلن المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي بمركزها الرئيسي بدبي وفرعها الإقليمي في مصر وشمال إفريقيا، عن موعد إقامة الحفل الختامي للدورة الثانية من المشروع المقرر يوم 4 ديسمبر المقبل، للإعلان عن الفائزين البالغ عددهم 40 فائزاً.

وأفاد بيان للمؤسسة اليوم الأحد، بأنه من المقرر حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من قيادات الميدان التربوي والثقافي والإعلامي وشخصيات المجتمع الحفل الختامي للدورة.

وسيحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه، ونصف مليون جنيه، وتتدرج بقية الجوائز من ربع مليون إلى 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى رحلات ثقافية مغطاة إعلاميا للفائزين.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة مشروع رباعي الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب "الطالب المثقف"، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات لنيل لقب "القارئ الماسي"، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب "المعلم المثقف"، وأخيراً منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب "المؤسسة التنويرية"، وشارك في الدورة الأولى من المشروع 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، وصل 40 منهم لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع.



عن المشروع الوطني للقراءة

ويسهم المشروع الوطني للقراءة في إثراء البيئة الثقافية لشبابنا وأطفالنا، كما يؤسس للعناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع "رؤية مصر 2030".