الشمر واليانسون أبرز أنواعه.. طبيب يكشف عن مضاد حيوى طبيعى من عسل النحل

كشف الدكتور محمد فتح الله عبد الرحمن، رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، عن أنواع وفوائد وآثار عسل النحل المختلفة وعلاقتها بالصحة العامة على صحة الإنسان.

مهرجان عسل النحل

وقال "عبدالرحمن"، خلال حواره على قناة DMC، اليوم الأحد، إن مهرجان عسل النحل يقام في النسخة الـ5 له، ويعتبر عام 2022 مميزا، حيث تمت إقامته مرتين هذا العام، أول مهرجان في شهر فبراير بمحافظة الإسكندرية، والثاني الذي نحن بصدده يقام في مركز القاهرة للمؤتمرات، وذلك تحت عنوان "النحال سفير الخير".

أنواع عسل النحل

وتابع رئيس قسم بحوث النحل، أن الهدف من المهرجان هو تعرف الجمهور على أنواع منتجات العسل المختلفة ومدى أهمية استهلاك منتجات النحل، من ناحية التغذية والصحة، مشيرًا إلى أن يقوم العارضين أو المنتجين لتقديم أفضل ما لديهم من المنتجات، فهناك عدة أنواع من العسل المميزة للبيئة المصرية حيث تمتاز بجودة عالية منها: “عسل الشمر "النباتات الطبية"، عسل اليانسون مع حبة البركة، عسل الصدر المصري، كل هذه الأعسال تمتاز بجودة عالية، بالإضافة المعتاد عليها الجمهور مثل عسل "الموالح وعسل البرسيم".

فوائد عسل النحل

وأكد أن لكل نوع عسل فوائد وآثار مختلفة عن الآخر، وذلك بسبب رحيق النحلة وغذائها، فعسل الشمر المصري يمتاز بجودة عالية، وبدرجة عالية من التأثير من الناحية البيولوجية على صحة الإنسان بصفة عامة، ويكاد يضاهي أحد أنواع العسل الشهيرة التي تروج لها إحدى الدول، موضحًا أن كل الأنواع تعمل على رفع المناعة، وذلك لأن العسل الطبيعي له مردود عال على المناعة.

مضاد حيوي قوي لصد الميكروبات

وأضاف أن العسل يعمل كمضاد حيوي قوي لصد الآثار الناتجة عن صدور أو عدوى من الميكروبات، بناء على دراسات تمت بالفعل على جميع الأعسال، قائلًا: "عسل الشمر جربناه على عدد من أنواع البكتريا العنيدة التي لها مدى واسع من المقاومة للمضادات الحيوية وأثبت فاعليته عليها بشكل كامل".

وتحدث عن الطرق المختلفة التي يكشف العسل المغشوش من الطبيعي، قائلًا: "الفيصل الوحيد يتم من خلال التحليل في المعامل المتخصصة باستخدام الأجهزة وبعض الكمياويات التي تكشف عن محتويات العسل، ولكن في المنزل لا بد التعامل مع مصدر موثوق منه، وأي طرق على مواقع التواصل الاجتماعي للتفريق بين العسل المغشوش والطبيعي ما هي إلا اجتهادات لا تمت للعلم والحقيقة بصلة إطلاقا".

إنتاج مصر من عسل النحل

اختتم رئيس قسم بحوث النحل بمركز البحوث الزراعية، أن مصر تنتج من 20 لـ30 ألف طن سنويا من العسل، وما يتم إنتاجه يكفي مصر تماما، كما يتم تصدير كميات كبيرة منه، حيث إن مصر تصدر أكثر من 3200 طن من الأعسال المتميزة، تستوعبها السوق الأمريكية والإفريقية والدول العربية، بالإضافة إلى بعض دول شرق آسيا، مما يميز أعسال مصر، مثل عسل السدر، والذي يضاهي عسل السدر في منطقة الخليج العربي كما يتم تصدير كمية منه لمنطقة الخليج العربي.