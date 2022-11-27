«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية معصرة حجاج بمركز بني مزار.. غدًا

تنظم مديرية الصحة في محافظة المنيا، بدءًا من غد الإثنين، قافلة طبية علاجية في قرية معصرة حجاج بمركز بني مزار شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 28 و29 من نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم مجانًا.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وأكد نادي، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن المديرية كانت قد نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية جبل الطير البحرية بمركز سمالوط، خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1894 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 390 حالة جراحة، و455 حالة أطفال، و264 باطنة، و104 قلب و97 نساء و68 أسنان و266 جلدية و229 أنف وأذن، و21 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 180 تحاليل مختلفة و30 حالة موجات صوتية، وعمل 5 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 112 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 10 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 118 متردد، وتم استخدام 6 عيادة متنقلة.