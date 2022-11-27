رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون مصر أمر مرفوض

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أي تدخل في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض، وغير مسموح به تحت أي ذريعة، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة وتاريخية ومستقرة، ولا تقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شؤونها.

وأضاف عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه غير مقبول إصرار البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون الدول بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث إن بيان البرلمان الأوروبي يحاول إعادة دور استعماري.

وتابع: أن مصر تأبى أن يمارس عليها دور استعماري، خاصة أنها دولة ذات سيادة ولها استراتيجية وطنية على حقوق الإنسان، والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد وضمان كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق الرأي والتعبير.

مصر تعيش حالة غير مسبوقة من الحوار الوطني

ولفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى مدروسة لصالح المواطن، مؤكدًا أن مصر تعيش حالة غير مسبوقة من الحوار الوطني الذي اعتبره من أرقى الحوارات في كافة القضايا سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.