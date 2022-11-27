رفع الجلسة العامة للشيوخ.. وعبدالرازق يستقبل وفدا من فيتنام

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم.

وقال عبدالرازق: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الغد.

جاء رفع الجلسة بعد أن تحدث أكثر من 70 نائباً من نواب المجلس في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

في سياق آخر، رحب رئيس المجلس بوفد من جمهورية فيتنام شارك في جزء من الجلسة، وضم الوفد كلاً من:

نجوين دوك هاي، عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي؛ نائب رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام؛ رئيس الوفد.

السفير نجوين هوي دونج، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية فيتنام الاشتراكية بجمهورية مصر العربية.

نجوين مانه تين، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لفيتنام.

نجوين هوانج ماي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالجمعية الوطنية لفيتنام.

نجوين فونج توان، نائب رئيس لجنة العلوم والتكنولوجيا والبيئة التابعة للجمعية الوطنية لفيتنام.

نجوين دينه فييت، نائب رئيس لجنة الاقتصاد بالجمعية الوطنية لفيتنام.

فو توان آنه، عضو اللجنة المالية والميزانية بالجمعية الوطنية لفيتنام.

دونج فان فوك، عضو الجمعية الوطنية لفيتنام؛ نائب رئيس الجمعية الوطنية لمحافظة كوانج نام.

فام نجوك لام، نائب رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام.

نجيم فونج فو، نائب رئيس إدارة المراسم، إدارة المراسم والتعاون الدولي، مكتب الجمعية الوطنية لفيتنام.

نجوين دانج نام، موظف بإدارة الشؤون الخارجية، مكتب الجمعية الوطنية لفيتنام.

تران مانه كيونج، ضابط أمن.

نجوين دوك آنه، موظف بوزارة الخارجية، مترجم فوري.

تران تام انه، سكرتير أول بسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة.