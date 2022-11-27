الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لنهاية نوفمبر.. استمرار فعاليات مبادرة «كلنا واحد» للسلع المخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد
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تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022 ؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

 

يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وجرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 34 سلسلة، 1051 فرع، 4 شوادر، بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية) تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

وتواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العازارة الداخلية.

وزارة الداخلية السلع الغذائية أسعار مخفضة مبادرة كلنا واحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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