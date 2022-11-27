الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني في إحاطة بشأن قرار«التموين» بتسعير الأرز: عطش السوق ورفع الأسعار

النائب محمد سعد
النائب محمد سعد الصمودي
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تقدم النائب  محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن قرار وزير التموين رقم 166 لسنة 2022، حول ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.

وقال النائب في طلب إحاطة توجه به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين: وزارة التموين جانبها الصواب وخانها التوفيق، وتابع: "فوجئنا العام الحالي بارتفاع سعر الأرز الأبيض، ووصول سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا، وهو أمر يحدث لأول مرة، في حين إذ تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن إنتاج مصر من الأرز يصل إلى  7 ملايين طن أرز شعير مما ينتج عنه 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاكنا 30 ألف بطاقات تموين و 270 ألف طن يذهب إلى السوق المحلي، مما يعني 300 ألف طن في الشهر الواحد بمعدل 3.300 ألف طن في العام، وهو ما يعني وجود فائض 700 ألف طن".

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وقال النائب، فوجئنا هذا العام باستحداث منظومة جديدة لتوريد طن الأرز الشعير عن كل فدان بسعر 6600 جنيه للحبة الرفيعة، و6850 جنيها للحبة العريضة بإجمالي كمية مليون وخمسمائة ألف طن، لم تجمع منها الوزارة سوى 250 ألف طن حتى الآن، كما فوجئنا بصدور قرار وزير التموين بتخصيص كمية 150 ألف طن أرز شعير يوميًا بسعر 7 آلاف جنيه لأربعة شركات، وهي الكميات المخصصة لبطاقات التموين".

  وأضاف "الصمودي"، بدلًا من أن تذهب للمواطن البسيط، تذهب لأصحاب الملايين لبيعها في الهايبرات والمولات بـ16 جنيها للكيلو، وبعد مرور أيام طالب أصحاب هذه الشركات الأربعة بالسماح لهم ببيع كيلو الأرز بـ18 جنيها، لأن السعر السابق لا يحقق لهم هامش ربح، فوافق لهم الوزير.

وشدد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على أن قرارات وزير التموين بشأن منظومة الأرز كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمراجعة من مستشاريه الذين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا، حيث رفعت كيلو الأرز لرقم غير مسبوق، ومطاردة المزارعين، وهو ما قد يؤدي إلى امتناعهم عن زراعة الأرز العام المقبل، كما ترتب عليها زيادة أرباح الشركات الأربعة الخاصة على حساب المزارعين والمواطن البسيط. 

الأرز الأبيض استراتيجية الدكتور حنفي جبالي المنتجات الإستراتيجية بطاقات التموين رئيس مجلس الوزراء عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وزير التموي

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