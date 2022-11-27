الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاشر ابنته وحملت منه سفاحاً.. تأجيل محاكمة نجار بالشرقية

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، محاكمة المتهم بالاعتداء على ابنته الطفلة بمركز أبو حماد، لجلسة الأول من شهر ديسمبر المقبل، لحين ورود تقرير الطب الشرعي بشأن نتيجة الحمض النووي للطفلة التي أنجبت سفاحًا.

تعود أحداث القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات أبو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة «سعد .ع»، 37 عامًا، نجار، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالاعتداء على ابنته الطفلة، بغير رضاها، وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه سفاحًا.

الشرقية نجار محاكمة حمل

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