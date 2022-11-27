رئيس جامعة بني سويف: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وذلك تحت إشراف وحضور الدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهواري، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب، ومديري الكليات، ومديري رعاية الشباب بالكليات.

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية والالتزام التام بالحياد والشفافية وأن يتم تطبيق القانون على الجميع واستيفاء جميع شروط الترشح للانتخابات والتي تتمثل في أن يكون الطالب محمود السيرة وحسن السمعة، وممتعًا بالجنسية المصرية، ومستجدًا في فرقته الدراسية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الضوابط المنظمة لكيفية إجراء العملية الانتخابية، والطعون وشروط قبولها للوصول للقوائم النهائية، والتأكيد على تطبيق القواعد المنصوص عليها في اللائحة والالتزام بالجدول الزمني للانتخابات المرسل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية اليوم الأحد، وسيتم تلقي طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وسيتم فحص الطعون المقدمة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 30 نوفمبر، وفتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس 1 ديسمبر، مشيرًا إلى إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر، ويليها انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، وبعد ذلك انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات 7 ديسمبر، على أن تختتم انتخابات الاتحادات الطلابية يوم الخميس 8 ديسمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.