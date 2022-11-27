الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين اليابان وكوستاريكا فى كأس العالم

ليابان وكوستاريكا
ليابان وكوستاريكا
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حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين اليابان وكوستاريكا، في اللقاء المقام بين الفريقين، ظهر اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

الشوط شهد استحواذًا متساويًا بين الفريقين، دون تهديد صريح على مرمى، حيث سدد كل فريق تسديدة وحيدة فقط على المرمى.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب اليابان مينامينو مهاجم موناكو الفرنسي، بينما يقود الهجوم  أياسي أويدا.

تشكيل اليابان وكوستاريكا الرسمى فى كأس العالم 2022 بقطر

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: شويشي جوندا.

خط الدفاع: يوتو ناجاتومو، مايا يوشيدا، كو إيتكوارا، ميكي ياماني.

خط الوسط: يوكي سوما، ريتسو دوان، هايدماسا موريتا، دياتشي كامادا، إيندو واتارو.

خط الهجوم: أياسي أويدا.

بينما يبدأ منتخب كوستاريكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: بريان أوفيدو، أوسكار دوارتي، فرانشيسكو كالفو، كيندال واتسون.

خط الوسط: جيرسون توريس، يلتسين تاجيدا، سيلسو بورجيس، كيشير فولر.

خط الهجوم: أنتوني كونتريراس، جويل كامبل.

وبعد مفاجأته المدوية بتغلبه على المنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في قطر، يبحث منتخب اليابان عن انتصار آخر في المونديال، حينما يواجه نظيره الكوستاريكي. 

ويلتقي منتخب اليابان مع منتخب كوستاريكا اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على ملعب أحمد بن علي المونديالي. 

وجذب منتخب اليابان الأضواء إليه خلال منافسات الجولة الأولى، عقب فوزه المثير بهدفين على منتخب ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، حيث قلب تأخره بهدف أمام منتخب الماكينات إلى انتصار سيظل خالدًا في أذهان متابعي الساحرة المستديرة، عقب تسجيله هدفين خلال آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء.

ويتواجد منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الساحق 7- 0 على منتخب كوستاريكا، متذيلًا الترتيب في الجولة الأولى.

اليابان كوستاريكا كأس العالم كأس العالم 2022 التعادل السلبي

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