المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة طبيب بالإكراه فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات؛ لاتهامهم بسرقة طبيب بيطري بالإكراه، في مركز كفر صقر.

وجاء في تفاصيل الحكم، أن المحكمة حكمت على المتهمين الأول والثاني حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومعاقبة المتهم الثالث غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الرابع.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 10764 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، المققيدة برقم 1061 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت إحالة المتهمين «ثروت. ر، محمد. ج، أحمد. ا، والده السيد. ع » إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامهم بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي ودرجة نارية مملوكين للمجني عليه السيد عبدالحميد محمد سيد، 42 سنة، طبيب بيطري، في الطريق العام عن طريق التهديد.